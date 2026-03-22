onedio
article/comments-white
article/share-white
23 Mart - 29 Mart İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta kariyer hayatında adeta bir. olaylar silsilesi başlıyor ve bu, tesadüfen değil, tamamen kadersel bir şekilde gerçekleşiyor. Beklenmedik bir an, belki de bir telefon çağrısı veya bir toplantıda ağzınızdan dökülen birkaç kelime, kariyer hayatında yeni bir döneme, belki de hep hayalini kurduğun bir pozisyona doğru sürükleyebilir. Tabii bu yükseliş beraberinde ciddi bir disiplin gerektirecek ve bazı eski alışkanlıklarından vazgeçmeni isteyecek.

Haftanın ilk günlerinde meydana gelen Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun yarattığı enerji de kariyerine yön verecek. Bu hafta bir sözleşme veya teklifin önüne düşmesi ile geleceği okuyabilen bir tonda çalışacaksın. Yani, attığın imzaların uzun vadede ne tür bir başarıyı getireceğini açıkça görecek, buna göre risk alacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, değersizlik hissinden kurtulman için seni zorluyor. Bir ilişkin varsa, partnerlerinin bir hatasını affetmek veya kendi hatalarıyla yüzleşmek konusunda zorlu ama iyileştirici bir süreçten geçiyorsun... Ama eğer bekarsan, sosyal çevrelerinden biriyle kurduğun samimi ve savunmasız bir ilişkiye karşı koymamalısın. Zira bu kez aşk, gösterişli bir sahnede değil, sessiz ve derin bir itirafın içinde geliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın