Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça ilginç bir döneme giriyoruz. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, zihinsel aktivitelerini ve el becerilerini kullanman konusunda seni teşvik ediyor. Bu enerji, özellikle ellerinle yaptığın işlerde şifalı bir güç yaratıyor.

Kısacası, bu hafta ellerini ve zihnini birleştirerek yaratıcılığını konuşturman gereken bir dönemdesin. Eklemlerini esnetecek basit hareketler yapmak, parmaklarını çalıştıracak yaratıcı uğraşlara yönelmek, bedenindeki kireçlenmiş düşünceleri ve katılıkları dağıtmana yardımcı olacak. Bu, sanki bir nevi zihinsel ve fiziksel detoks etkisi yaratacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…