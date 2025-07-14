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15 Temmuz Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta enerjinin biraz düşük olduğunu hissediyor olabilirsin. Zihnini durduramıyor, sürekli düşünüyor olabilirsin ancak vücudun senden biraz daha huzur ve sakinlik talep ediyor. Bu durumda en iyi çözüm, uyku düzenini gözden geçirmek olabilir. Uykunu düzene sokmak, gün içerisinde daha enerjik ve dinç hissetmeni sağlar.

Bunun yanı sıra, ekran süresini azaltmak da oldukça önemli. Gün boyu bilgisayar, telefon veya televizyon ekranına bakmak hem gözlerini yorar hem de genel olarak vücut enerjini düşürür. Bu durumda, biraz daha doğa ile iç içe olmak, kitap okumak veya hobi edinmek sana iyi gelebilir.

Meditasyon ve nefes teknikleri de bu dönemde oldukça işine yarayabilir. Özellikle akşam saatlerinde biraz sessiz kalmak ve bedenini dinlemek, kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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