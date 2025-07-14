15 Temmuz Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta enerjinin biraz düşük olduğunu hissediyor olabilirsin. Zihnini durduramıyor, sürekli düşünüyor olabilirsin ancak vücudun senden biraz daha huzur ve sakinlik talep ediyor. Bu durumda en iyi çözüm, uyku düzenini gözden geçirmek olabilir. Uykunu düzene sokmak, gün içerisinde daha enerjik ve dinç hissetmeni sağlar.

Bunun yanı sıra, ekran süresini azaltmak da oldukça önemli. Gün boyu bilgisayar, telefon veya televizyon ekranına bakmak hem gözlerini yorar hem de genel olarak vücut enerjini düşürür. Bu durumda, biraz daha doğa ile iç içe olmak, kitap okumak veya hobi edinmek sana iyi gelebilir.

Meditasyon ve nefes teknikleri de bu dönemde oldukça işine yarayabilir. Özellikle akşam saatlerinde biraz sessiz kalmak ve bedenini dinlemek, kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…