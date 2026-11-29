Sevgili Koç, haftaya tam senin sevdiğin tempoda başlıyorsun! Yönetici gezegenin Mars Başak'ta, iş ve günlük düzen evinde ilerliyor. Akşama doğru Ay da bu alana geçip Mars'la buluşuyor. Pazartesi sabahı yapılacaklar listesini çıkarıp en zor işi ilk sıraya koyarsan gün bitmeden büyük bir kısmını tamamlamış olacaksın.

Öğleye doğru Ay, aşk ve keyif evinde bolluk gezegeni Jüpiter'le kavuşuyor. İş yoğunluğunun ortasında bile seni gülümsetecek bir mesaj, bir iltifat ya da tatlı bir sürpriz gelebilir. Bekar Koçlar, öğle arasında yapılan sıradan bir sohbet içini kıpır kıpır edebilir. Partnerli Koçlar, gün içinde partnerine ayıracağın kısa bir telefon görüşmesi ikinizin de moralini yükseltir.

Güneş'in burcundaki Satürn'le kurduğu üçgen bugün tam oluyor ve sana sabırla çalışmanın meyvesini gösteriyor. Uzun süredir emek verdiğin bir konuda olumlu bir geri dönüş alabilirsin. Akşam bedenini de unutma: Kısa bir esneme, bol su ve erken bir uyku Mars'ın enerjisini dengelemene yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…