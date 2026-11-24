Mars, bugün aşk evindeki son gününü yaşıyor ve gece yarısından sonra Başak'a geçerek günlük işler alanına taşınacak. Bu yüzden bugün kalbinden geçenleri ertelemeden söylemek için çok güzel bir gün. İçinde biriken bir heves, yarım kalmış bir hobi ya da uzun süredir ertelediğin bir buluşma varsa, Mars'ın son ateşini iyi değerlendir.

Ay bütün gün iletişim evinde, İkizler'de dolaşıyor. Telefonun sık çalabilir, mesajlar art arda gelebilir. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın burcundaki Satürn'le kurduğu uyum, söylediklerine ağırlık katıyor; bugün verdiğin sözler kalıcı olur. Kısa bir yolculuk, bir kardeş ya da komşuyla yapılan sohbet sana beklemediğin bir fikir verebilir.

Bekarsan, mesajlaşırken esprili tarafını saklama; ilgini çeken kişi tam da buna karşılık verecek. İlişkin varsa partnerine bu akşam küçük bir sürpriz hazırla, Mars aşk evinden ayrılmadan önceki bu jest uzun süre konuşulur. Akşam bir yürüyüşe çık, kafandaki planlar kendiliğinden netleşecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…