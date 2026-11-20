Sevgili Koç, yönetici gezegenin Mars bugün Jüpiter'le birlikte aşk evinde ışıl ışıl dolaşıyor. Cumartesinin tadını çıkarmak için içinde güçlü bir istek var. Bir hobiye dalmak, sevdiğin biriyle dışarı çıkmak ya da uzun zamandır ertelediğin yaratıcı bir işe başlamak. Ay da hâlâ senin burcunda; enerjin yüksek, cesaretin yerinde.

Burcundaki retro Satürn ise sana küçük bir hatırlatma yapıyor: Her şeye aynı anda atılmak yerine bir ya da iki şeyi seç ve onları doya doya yaşa. Öğleden sonra kendine dinlenme payı bırakırsan akşam çok daha canlı olursun.

Akşama doğru aşk tarafında sıcak bir hava esiyor. Bekar Koçlar için eğlenceli bir sohbet beklenmedik bir kıvılcıma dönüşebilir. Partnerli Koçlar ise birlikte yapılacak spontane bir plan sayesinde ilişkiye taze bir heyecan katabilir. Yalnızca söz sırasını karşı tarafa da vermeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…