Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Öğle saatlerinde Ay kariyer evine geçiyor ve pazar gününe rağmen zihnin önümüzdeki haftanın planlarına kayıyor. Bu hoş bir hazırlık enerjisi; haftaya nasıl başlamak istediğini sakince düşünmen sana iyi gelecek. Küçük bir liste bile içini rahatlatır.

Akşam saatlerinde Ay, İkizler'deki Uranüs ile uyumlu bir açı kuruyor ve bu da para evinde hoş bir sürprizin habercisi. Beklemediğin bir ödeme, iyi bir fırsat ya da cebine dokunan küçük bir güzellik olabilir. Yine de harcama kararlarını sabah yapmak için bir not düşebilirsin.

Bekar Boğalar, iş ya da ortak ilgi alanları üzerinden gelen bir sohbeti ciddiye alsın. Partneri olanlar, haftaya birlikte sakin bir hazırlık yaparak güzel bir uyum yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…