Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Bugün yönetici gezegenin Mars, Ay'dan sıcacık bir destek alıyor ve içindeki maceracı ruh uyanıyor. Ay, keşif ve seyahat evinde dolaşırken Mars ile Jüpiter de aşk ve keyif evinde yan yana. Uzun süredir ertelediğin bir kurs, bir hafta sonu kaçamağı ya da yeni bir hobi için harekete geçmek tam bugünün işi. Öğleden önce aklına gelen fikri bir kenara yazmayı unutma, sonradan çok işine yarayabilir.

Aşkta neşe ön planda. Bekar Koçlar, ortak bir ilgi alanı üzerinden tanışacağı biriyle sohbetin beklediğinden çabuk ısındığını görebilir. Partnerli Koçlar içinse sıradan bir akşamı küçük bir sürprizle renklendirme zamanı. Venüs ilişki evinde hâlâ geri harekette, bu yüzden eski bir konuyu açmak yerine bugünün tadını çıkarmaya odaklan.

İş tarafında enerjin yüksek ama dağılmaması için önceliklerini sabah netleştir. Gün içinde bir kez kısa bir yürüyüşe çık, hem kafanı toplar hem de bedenine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…