Yönetici gezegenin Mars bugün sahnenin tam ortasında sevgili Koç! Akşama doğru Güneş ile Mars arasında kare açı oluşuyor ve içindeki ateş biraz daha harlanıyor. Aşk ve eğlence evinde ilerleyen Mars, keyif almak ve kendini göstermek isterken; Güneş ortak kaynaklar ve derin bağlar evinden sana sorumluluklarını hatırlatıyor. Bu çekişme küçük ve geçici; enerjini doğru yere yönlendirdiğinde gün çok verimli geçer.

Gün boyu Balık burcunda kalan Ay, sana sabırlı olmayı ve içsesini dinlemeyi öğütlüyor. Ani tepkiler yerine bir nefes alıp beklemek, akşam saatlerinde oluşabilecek ufak gerginlikleri kolayca eritir. Bekarsan, cesur bir ilk adım hoş bir karşılık bulabilir; sadece karşındakine de alan bırakmayı unutma. Partnerliysen, ortak harcamalar ya da birbirinizden beklentileriniz üzerine sakin bir konuşma ilişkinizi güçlendirir.

Fazla enerjini spora, dansa ya da tempolu bir yürüyüşe aktarmak bugün sana çok iyi gelecek. Akşam, seni gerçekten mutlu eden küçük bir hobiye zaman ayırırsan günü tatlı bir yorgunlukla kapatırsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…