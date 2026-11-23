Sevgili Koç, bu akşam iletişim evinde Dolunay parlıyor ve söylemeyi uzun süredir ertelediğin bir cümle nihayet dilinin ucuna geliyor. Bir kardeşinle, bir komşunla ya da her gün yazıştığın biriyle yapacağın konuşma, aranızdaki havayı tazeleyebilir. Uranüs de Dolunay'a eşlik ettiği için beklenmedik bir haber ya da sürpriz bir davet gündeme gelebilir; esnek kal, gün sana yeni bir kapı aralıyor.

Sabah saatlerinde Ay para evinden aşk evindeki Mars ve Jüpiter'e kare açı yapıyor. Keyif için yapılacak bir harcamayla bütçen arasında küçük bir çekişme hissedebilirsin. Bu geçici bir an; harcamayı bir gün ertelemek ya da daha uygun bir seçenek bulmak sorunu kolayca çözer.

Bekar Koçlar için bugün esprili bir mesajlaşma beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir. Partnerli Koçlar ise partneriyle akşam uzun bir sohbete dalarak birbirini yeniden keşfedebilir. Telefonunu biraz kenara koymak, akşamın en iyi hediyesi olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…