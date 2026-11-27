Cumartesi sabahı ev tarafında hafif bir durgunluk hissedebilirsin. Ay, Yengeç'te ev ve aile evinden geçerken Venüs'le küçük bir sürtüşme yaşıyor. Bir aile üyesinin ufak bir alınganlığı ya da evde yetişmeyen bir iş canını biraz sıkabilir. Bunu büyütme, çünkü öğleden sonra hava tamamen değişiyor.

Ay öğleden sonra Aslan'a, yani aşk ve keyif evine geçtiğinde içindeki çocuk uyanıyor. Üstelik Venüs ile Jüpiter arasındaki tatlı açı, ilişkiler evinle aşk evini aynı anda aydınlatıyor. Bekarsan gelen bir davete evet de; tanışacağın kişi seni çok güldürebilir. Bir ilişkin varsa planı sen yap; sürpriz bir akşam yemeği ya da kısa bir gezinti partnerini çok mutlu eder.

Burcunda geri hareket eden Satürn sana acele etmemeyi hatırlatıyor. Bugün her şeyi aynı anda yetiştirmeye çalışmak yerine bir işi bitir, sonra keyfine bak. Akşam saatlerinde yaratıcı bir hobiye vakit ayırmak enerjini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…