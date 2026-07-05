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Boğa Burcu right-white
6 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedenin zihninden daha fazla söz sahibi olmak isteyebilir. Günlük düzenindeki ani değişiklikler ya da beklenmedik gelişmeler sende huzursuzluk hissi yaratabilir. Özellikle stresin boyun, omuz ve çene bölgesinde birikmesine karşı gevşemeye ve kendine konfor alanları yaratmaya ihtiyaç duyabilirsin. Yavaşlamak bugün senin şifa alanın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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