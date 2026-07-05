Sevgili Boğa, para söz konusu olduğunda sağlam zeminde durmayı ve neyle karşılaşacağını bilmeyi seversin. Ancak birkaç gündür etkisini hissettiren gökyüzü, finansal konularda seni alışılmış düşünce biçimlerinin dışına çıkarmaya çalışıyor olabilir. Uzun süredir aynı şekilde yönettiğin bütçen, birikim planların ya da gelir kaynaklarınla ilgili farklı bir bakış açısı geliştirmek isteyebilirsin. İlk etapta bu düşünce sana uzak görünse de değişim bazen riski değil, gelişimi beraberinde getirir.

Bugün özellikle teknoloji, dijital platformlar ya da yeni nesil iş modelleriyle ilgili konular dikkatini çekebilir. Bir arkadaşından duyduğun fikir, karşılaştığın bir proje ya da aklına düşen yeni bir gelir modeli üzerinde daha ciddi düşünmeye başlayabilirsin. Sen hızlı karar veren biri değilsin; önce gözlemler, araştırır ve emin olduktan sonra harekete geçersin. İşte tam da bu özelliğin bugün en büyük avantajın olabilir.

Öte yandan gün içinde bütçende küçük yön değişiklikleri yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Uzun süredir ertelediğin bir harcama gündeme gelebilir ya da beklemediğin bir ödeme planlarını yeniden düzenlemene neden olabilir. Fakat senin kriz anlarında bile soğukkanlı kalabilen yapın, çözüm üretmeni kolaylaştıracaktır. Önemli olan, maddi güvenliğini korumaya çalışırken yeni ihtimallere de kapıyı tamamen kapatmamak.

Bugün para konusunda sana en çok kazandıracak şey, değişime direnmek yerine onu yönetmeye çalışmak olabilir. Çünkü bazen en sağlam yatırımlar, ilk başta alışık olmadığın fikirlerin içinde saklıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…