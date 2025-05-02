3 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün içsel gücün; dış dünyanı şekillendirecek! Gökyüzündeki güçlü çekim, bugün senin de güçlü ve kararlı olmanı sağlayacak.

Mars ve Plüton’un mükemmel altmışlık açısı, eğitim veya kariyer planlarını cesurca hayata geçirebileceğin bir enerji yaratıyor. Sanki evren, sınırlarını genişletmek için sana bir destek çizgisi çiziyor. Bu, belki de uzun zamandır ertelediğin bir eğitim programına başlama veya hayalindeki işi kurma fırsatı bulabilirsin. Zihnen ve ruhen hayal ettiğin ne varsa gerçeğe dönüştürmeye hazırsın. Hedeflediğin yoldan sapmadan geleceğe kilitlenmeli ve istediğini almalısın!

Aşk hayatında ise geçmişte seni ürküten veya endişelendiren konulara yeni bir bakış açısı getirebilirsin. Bu sayede eski aşka veda edebilir ve yaralarını sarabilirsin. Öte yandan itiraf etmeye cesaret edemediğin duygularınla yüzleşebilir ve ardından korkusuzca aşkını itiraf edebilirsin. Bu durum, seni daha önce hiç olmadığın bir özgürlüğe ve huzura taşıyabilir. Bırak aşk ve güzel duygular seni sarsın ve güçlendirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…