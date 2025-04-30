1 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün farkında dahi olmadan arka planda yürüttüğünüz işlerin, projelerin artık gün yüzüne çıkma zamanı geldi. Venüs ile Plüton arasındaki enerjik kare açı, özellikle yaratıcı işlerde, sanatsal faaliyetlerde ya da manevi konulara yönelik çalışmalarda seni bir adım öne taşıyabilir.

İşte tam da bu noktada daha önce fark etmediğin yeteneklerini keşfetme ve onları geliştirme fırsatı bulabilirsin. Ancak bu süreçte gizli düşmanlara karşı da tetikte olmanda fayda var, zira herkesin gözü üzerinde. Sen parladıkça ve öne çıktıkça kıskançlıklar artabilir dikkatli ol. Bir nazar boncuğu da şart sana bugün!

Aşk konusunda ise Venüs ile Plüton arasındaki kare açı, seni biraz içe dönük hale getirebilir. Bu dönemde duygularının daha yoğun ve ağır bastığı bir sürece girebilirsin. Eski aşklarından kalan hatıralar, bir anda karşına çıkabilir ve duygusal bir fırtına yaratmaya başlayabilir. Bu süreçte rüyalarına da özellikle dikkat etmeni öneriyoruz. Çünkü rüyaların, belki de farkında olmadan bastırdığın duygularını, düşüncelerini ortaya çıkarabilir. Ruhunun derinlerinden gelen mesajlar geçmişi geri çağırıyor olabilir... Peki aşkta geçmişe dönmeye hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…