29 Nisan Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün, kazanmanın tutkusuyla yanıp tutuşacaksın. Adeta bir savaşçı gibi hareket edeceksin. Hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacak, başarıya ulaşmak için gözünü karartacaksın. Bugün seninle aynı arenada olmak isteyenlere söyleyelim; rakibin olmak hiç de kolay olmayacak!

Tam da bu noktada engeller senin için sadece geçici duraklar olacak. Dahası her birini aşmanın yollarını bulacak ve bu süreçte kendini daha da güçlü hissedeceksin. Para ve güç kazanacak, etrafındakilere değil, en önemlisi kendine neler yapabileceğini göstereceksin. Kendi sınırlarını keşfetme yolculuğunda, bugün yeni bir sayfa açıyorsun.

Peki ya aşk hayatına ne dersin? Kariyer ve aşk hayatının iç içe geçtiği bir dönem seni bekliyor olabilir. İş yerindeki bir tanıdığın, belki de hiç ummadığın bir anda hayatının aşkı olabilir. Bu yüzden dikkatli ol, çünkü seni her konuda destekleyen o kişi, aslında kalbinin sahibi olabilir. Tabii tüm bunları bizden duymuş olma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...