27 Nisan Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün finansal konularda her zamankinden biraz daha hırslı olabilirsin. Kazanmak için yola çıktığın ve hakkını istediğin aşikar. Zira, burcunda meydana gelen Yeni Ay daha fazlasını arzulaman hususunda seni destekliyor. Tam da bu noktada ortaklık ilişkileri gündeminde yer alabilir. Hakkı olanın ötesine göz diken kimseler sınırlarını zorlayabilir.

Mars ile Plüton arasındaki karşıtlığın ortaklık krizlerini tetiklediği gün içinde geriye dönük bazı incelemeler yapsan iyi edersin. Maddi ve manevi anlamda kaynak kullanımı, gelir-gider raporları ve finansal incelemelerle birtakım sorunları su yüzüne çıkarabilirsin. Zorlu bir süreçten geçebilirsin, bu dönemde kimin yanında durduğunu ise unutma!

Sıra geldi aşk hayatına! Burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte ilişkilerde derinlik arayabilirsin. Partnerinle eğlenmek, birlikte mutlu olmak kadar derin ve güçlü bağlar kurmak da gündeminde yer alabilir. Karşılıklı anlayış ve sevgi ile güzel duyguları kucaklayacaksınız. Görünen o ki flört ederken bile aşkı hafife alamayacağın bir dönemdesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...