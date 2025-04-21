22 Nisan Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün para harcama alışkanlıklarını bir kez daha gözden geçirmelisin. Elindekini sıkı tutman gereken bir döneme giriyor olabiliriz, bu yüzden tasarruf yapmalı ve israftan kaçınmalısın. Özellikle lükslerini pek bir sevdiğini biliyoruz. Lakin ayağını yorgunluğuna göre uzatmak diye de bir gerçek var unutma diyoruz.

Tam da bu noktada gelir gider dengesini de kurmalısın. Yatırım ve birikimlerinden tırtıklamamalı, gelirin kadar harcamalısın. Bunun zor olduğunu söylediğini tahmin ediyoruz, ancak biz sadece geleceğin için önemli olan uyarıyı yapmaktayız.

Hadi biraz da keyifli konulardan söz edelim: Mesela aşktan bahsedelim… Partnerinin kalbinden geçeni hissedecek kadar derin bağlar kurmuş olabilir misin? Birlikte kurduğunuz hayaller, dilekler ve ruhsal niyetler ile dolu bir enerji açığa çıkabilir bugün. Böylece ailen için hayal ettiklerin birer birer gerçek olmaya başlayacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…