20 Nisan Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün toplumsal konular gündeminde yer alabilir. Pazar gününü kâr amacı gütmeyen işlerle ve yüreğini besleyen projelerle değerlendirebilirsin. Bu sayede kendinle gurur duyabilir, manevi anlamda da güçlenebilirsin.

Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının ruhsal dengeyi sağlayan ilham verici enerjisiyle yardım projeleri ve gönüllü işler sırasında bakış açın da değişebilir. Hayatı farklı gözlerle görmeni sağlayacak bu süreçte önüne bakmalı ve gördüklerinle yaşamına yön vermeyi düşünmelisin.

Sıra geldi aşk hayatına! Kalbinle dünyayı kucakladığın bugün, duygusal kararların da rasyonellikten uzaklaşacaktır. Kalpten sevdiğin, yüreğinle sevdiklerini ısıttığın bir güne başlıyoruz belli ki! Tam da bu noktada ailen ve partnerle birlikte hayaller kuracaksın. Görünen o ki bakış açını değiştiren bugünden itibaren ailene ve sevdiklerine de daha bağlı olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...