23 Nisan Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün eğitim hayatına odaklanabilirsin. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı ufkunu açacak ve sen her zamankinden çok daha ileriye bakacaksın. Geleceğinin seyrini değiştiren bazı kararlar verip öngörünü artıran bu süreçten daha fazla bilgi ve tecrübe ile çıkacaksın.

Başarıya adım adım ilerlediğin aşikar. Bu noktada yapacağın bazı akademik araştırmalarda dikkat çeken keşiflere imza atabilirsin. Adeta bilgiyi güce, üretkenliğe ve yeniliğe dönüştürecek canlı bir zihne sahipsin. Öngörülerin ve geleceğe odaklı zihninle başarı kadar para da kazanabilirsin.

Sırada aşk var elbette! Aman dikkat öngörülerinle partnerinin hayatına müdahale etmeyi de düşünebilirsin. Yararına olduğunu düşünsen de attığın adımlar ilişkide gerilimi artırabilir. Kıskançlık ya da güç savaşına dönüşen bir ilişki yerine karşılıklı dengeyi tutturmak her zamankinden önemli hale gelebilir. İzin ver kendi hayatını dilediğince yaşasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...