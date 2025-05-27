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28 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Mayıs Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünlerde biraz daha hassas hissetmen tamamen normal. Duyularının kırmızı alarm verdiği bir dönemdesin. Giysilerinin üzerinizde bıraktığı his, yatağının ya da kullandığın çarşafın dokusu bile seni biraz huzursuz edebilir. Bu durumda olan sadece sen değil, aslında tüm Boğa burçları.

İşte bu sırada fiziksel konforunun ruh halini nasıl etkilediğini düşünmelisin. Bugünlerde üzerindeki bu hassasiyeti biraz olsun hafifletebilmek adına, çevrendeki uyaranları biraz azaltmayı denemelisin. Bedenini nötrlemek için kendine biraz daha fazla zaman ayır. Belki biraz meditasyon, belki biraz daha hafif bir diyet ya da belki de biraz daha fazla uyku düşündüğünden çok daha fazla işe yarayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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