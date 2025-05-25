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26 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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26 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Mayıs Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Mayıs Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün İkizler burcundaki konumu metabolizmanın hızlanmasına sebep olabilir. Ancak bu hızlanma, sindirim sisteminde hassasiyet yaratabilir. Bunu bir sorun olarak görmek yerine, bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Neden mi? Çünkü Satürn, Merkür'ün bu etkisini destekleyici bir açı ile tamamlıyor ve sana 'Hey, belki de beslenme alışkanlıklarını bir gözden geçirme zamanı gelmiştir.' diyor.

Uzun zamandır göz ardı ettiğin vitamin dengenle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Belki de bu, biraz daha fazla sebze ve meyve tüketmenin tam zamanıdır. Ayrıca, sürekli düşünmekten dolayı mide gerginliği yaşayabilirsin. Bu durumda, zihnini boşaltmanın ve rahatlamanın yollarını keşfetmek senin için çok önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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