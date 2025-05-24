25 Mayıs Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün evrenin gizemli ses tellerin ve boğaz çakran üzerinden sana bir mesaj iletme çabasında olabilir. Belki de uzun süredir içerisinde tuttuğun ya da kendine bile itiraf etmekte zorlandığın duyguların, sesini etkileyebilir. Sesinin çatallı çıkması ya da boğazındaki gıcık hissi aslında iç dünyanın dışa vurumları olabilir...

Bugün, belki de bağıra çağıra şarkı söylemek ya da duygularını günlüğüne dökmek gibi seçenekleri değerlendirebilirsin. Böyece hem ruhunu hafifletebilir hem de fiziksel olarak rahatlayabilirsin.

Ruhun ve sağlığın için kendi sesine kulak ver. Tabii seni başkalarının da duymasına izin vermeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...