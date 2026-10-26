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27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dolunayın ertesinde Ay burcunda ve boyun, boğaz ile tiroid bölgen bugün özellikle duyarlı. Akşamüstü Jüpiter'le kare yapacak Ay tatlı ve ağır yemek isteğini büyütebilir; yoğurt, meyve ve sade bir kahvaltıyla güne başlarsan akşam daha dengeli kalırsın. Sabahki Mars karesi ense kaslarını çekebilir, ılık bir duş ve hafif esneme rahatlatır. Öğle vakti Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı yüzünden konuşma yükü sesini yorabilir; yanında su ve bitki çayı bulundur. Kahveyi iki fincanla sınırla ve akşam kısa bir yürüyüş yap. Boynuna ve omuzlarına akşam sıcak bir havlu koyup beş dakika bekle. Gün içinde başını uzun süre öne eğerek telefona bakmamaya özen göster. Yemeklerini yavaş çiğnemek hem boğazını hem sindirimini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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