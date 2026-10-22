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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş karşı burcuna geçerken yoğun insan trafiği ve ilişki yükü boyun, boğaz ve omuz çevrende sertlik bırakabilir. Gün içinde birkaç kez omuzlarını geriye çevir, boynunu iki yana yavaşça sal. Sabah erkenden yapılan kısa bir esneme gün boyu bedenini destekler. Öğleden sonra ağır, yağlı yemekten kaçın, çünkü sindirimin bu dönemde hassas. Akşam saatlerinde ekrandan uzaklaşıp bir bitki çayıyla kitap okumak sinir sistemini toparlar. Gün sonunda omuz başlarına sıcak bir havlu koyup beş dakika sessizce uzanmak sana iyi gelecek. Odanda ışıkları erken kıs. Boğazın kurumuşsa ılık bal ve limonlu su iç. Akşam yemeğinde baharatı azalt ve yemekten sonra on dakika yürü. Çene çevrende gerginlik hissedersen hafifçe masaj yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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