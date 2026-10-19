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20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer baskısı öğle saatlerinde Akrep'teki retro Venüs ile Plüton'un karesiyle boyun ve boğaz çevrene yansıyabilir; boynunu iki yana yavaşça döndürmek ve omuzlarını bırakmak sertliği azaltır. Dördüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için evde sinirlerin hassas olabilir, akşam sakin bir ortam kur. Günün ilk dakikalarında Ay ve Satürn arasındaki sekstil uykuya destek veriyor. Akşama doğru kurulan Merkür karesi zihinsel yorgunluk getirebilir, ekranı erken kapat. Sıcak içecekler ve hafif bir akşam yemeği tercih et. Gün içinde kısa yürüyüşler ve düzenli su içmek bedenini dengeler. Belini sıcak bir kompresle ısıtmak sertliği azaltır. Sabah birkaç dakika esnemek ve kahveyi öğleden sonraya taşımamak enerjini dengeler. Yeterince su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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