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Boğa Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ev sofrası bugün iştahını açıyor; dördüncü evindeki Jüpiter ile Güneş'in Jüpiter'e verdiği sekstil keyifli bir akşam yemeğini daha da cazip kılıyor, ama porsiyon büyüdükçe sindirim yavaşlayabilir. Yemeği yavaş yemek, tuzu azaltmak ve yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapmak midene iyi gelir. Altıncı evindeki Güneş çalışma rutininde ritmini koruman gerektiğini söylüyor; masa başında uzun kalıyorsan her saat başı ayağa kalkıp bacaklarını ger. Ay'ın Yay'daki ilerleyişi sekizinci evinde derin bir yorgunluk ya da uykuya dalmakta gecikme getirebilir; akşam kafeinden uzak durmak uykunu düzenler. Bol su içmeyi de ihmal etme. Akşam yemeğinden sonra bacaklarını yukarıda tutmak dolaşımı destekler. Atıştırmalıklarını sebze çubukları ya da yoğurtla değiştirmek hafif hissetmeni sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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