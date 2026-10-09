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Boğa Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günlük rutinini ve beslenme düzenini yenilemek için Yeniay seni doğru yere çağırıyor; bağırsak ve sindirim sisteminde hafif bir düzensizlik fark edebilirsin. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı gizli kalmış bir yorgunluğu ve boyun ve enseindeki kasılmayı görünür kılıyor, ensene sıcak bir havlu koymak rahatlatır. Yöneticin Venüs retroda olduğu için tatlı ve atıştırmalıklara yönelme isteğin artabilir; yanına kuruyemiş ve meyve almak bu isteği yönetir. Öğünleri aynı saatlerde yemek sindirimi destekler. Akşam on beş dakikalık bir yürüyüş hem gerginliği hem sindirim yükünü azaltır. Gece Venüs ile Mars'ın karesi uykunu bölebilir, odanı serin tutmak yardımcı olur. Boynunu sıkan atkı ya da yakalardan uzak durmak ense kaslarını rahatlatır. Yatmadan önce birkaç dakika boyun egzersizi yapmak da gevşemene yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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