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Boğa Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun bölgen bugün diğerlerine göre daha hassas olabilir; Başak'taki boşlukta Ay seni hafif beslenmeye ve rutinine dönmeye çağırıyor. Tatlı ve atıştırmalıklara uzanma isteğin artabilir, yöneticin Venüs'ün retroda olması duygusal yeme eğilimini güçlendiriyor; çantana meyve ya da kuruyemiş koymak bu isteği yönetmeni kolaylaştırır. Sıcak bir bitki çayı boğazını rahatlatır, akşam hafif bir yürüyüş de gün boyu birikmiş gerginliği alır. Boynunu çok sıkan atkı ya da yakalardan uzak durmak, ense kaslarının rahat nefes almasını sağlar. Geç saatte ağır yemek yemekten kaçın, çünkü sindirimin bugün her zamankinden yavaş çalışıyor. Yatmadan önce birkaç dakika boyun egzersizi yapıp erken uyumak yarın daha dinç uyanmanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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