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11 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gündüz Ay'ın günlük rutin evinde olması sindirim sistemin ve bağırsaklarının hassas olabileceğini gösteriyor; hafif ve düzenli beslenmek iyi gelir. Ay Akrep'e geçince ilişkilerden gelen duygusal yük boynuna ve boğazına yansıyabilir, sıcak bir bitki çayı ve boyun çevirme hareketi rahatlatır. Neptün'ün arka plandaki etkisi uyku düzenini hassaslaştırıyor, yatmadan önce ekranı bırakıp sakin bir müzik açmak yardımcı olur. Mars'ın ev alanındaki hareketi evde ani bir telaş ya da fiziksel yorgunluk yaratabilir, ağır kaldırma işlerinde dikkat et. Gün içinde yeterli su içmek ve öğünleri düzenli yemek enerjini dengeler. Akşam kısa bir yürüyüş kan dolaşımını rahatlatır. Bel bölgene hafif bir sıcak uygulama biriken gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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