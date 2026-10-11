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Boğa Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın karşı burcun Akrep'te ilerlemesi boyun ve boğaz bölgeni hassaslaştırabilir; ilişkilerden gelen gerginlik omuz ve enseni kasabilir. Sabah Ay'ın retrodaki Venüs'le kavuşması yöneticin olan gezegenin etkisiyle tatlıya ve atıştırmalığa yönelme isteğini artırıyor, yanına kuruyemiş ve meyve almak bunu dengeler. Öğleye doğru Ay'ın Mars'la karesi ev ortamındaki gerginlikten kaynaklı baş ağrısı ya da mide yanması yaratabilir, öğünleri aynı saatlerde yemek sindirimi destekler. Ensene sıcak bir havlu koymak ve akşam on beş dakikalık bir yürüyüş yapmak gerginliği azaltır. Gece geç saatlerde ağır yemekten kaçınmak uykunu korur. Boyun germe hareketlerini gün içinde birkaç kez tekrarlamak ve kafein tüketimini azaltmak da rahatlatır, akşam yemeğini erkene almak uykunu da düzenler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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