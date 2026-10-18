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Boğa Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer evinde Plüton'la kavuşan Ay öğleye doğru iş baskısını boyun ve boğaz çevrene yansıtabilir; yedinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise ilişkilerdeki küçük gerginliği omuzlarda biriktirebilir. Başını yavaşça iki yana çevirmek ve omuzlarını geriye açmak sertliği azaltır. İkinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni yeni bir spor ya da hareket alışkanlığı için esneklik veriyor, ancak ısınmadan başlama. Gün içinde ılık içecekler tercih et. Akşam hafif bir yemek yemek uykunu derinleştirir. Telefonu ve ekran süreni kısıp erken yatmak da bedenine iyi gelir. Bel çevrene sıcak su torbası koymak ve sabah birkaç dakika esneme yapmak sertliği azaltır. Su tüketimini düzenli tut, kahveyi öğleden sonra azalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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