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Boğa Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Oğlak'taki Ay uzun bir yolculuğa ya da uzun yürüyüşe çıkma isteği uyandırıyor; on ikinci evindeki Satürn'e öğle sonrasında açılan kare ise dinlenmeyi ihmal edersen belinde ve dizlerinde ağırlık yaratabilir. Araçla yola çıkacaksan her saatte bir mola verip bacaklarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Rahat bir ayakkabı seçmek ve yanına su almak da önemli. Akşam evde sessiz bir saat geçirmek sinirlerini dinlendirir. Sabaha karşı yumuşayan Ay ve Venüs uyumu uykunu derinleştirir, bu yüzden geç saate kadar ekran başında kalma. Hafif bir akşam yemeği seç. Bel bölgene sıcak kompres uygulamak sertliği azaltır. Hafta sonu için uzun bir uyku saati ayır. Yolculukta bol su içmeyi unutma. Sırtına destek yastığı koy.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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