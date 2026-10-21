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Boğa Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın bütün gün yönsüz kalması yeni bir egzersiz ya da diyet denemek için uygun değil; mevcut rutinini koru ve gün içinde su içmeyi aksatma. Gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le karesi uykuyu hafif bölebilir, sabah boyun ve omuzlarını yavaşça çevir. On ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir gerginliği ortaya çıkarabilir, kısa bir sessizlik ve derin nefes iyi gelir. Akşam yedinci evindeki retro Venüs boğaz ve boyun çevreni sıcak bir içecekle gevşetmek için uygun bir fırsat. Sindirimi korumak için akşam yemeğini hafif tut. Kahveni öğleden önce içmeyi dene. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş sindirimi rahatlatır. Boynunu sıcak bir havluyla ısıtabilirsin. Geceleri ışıkları kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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