19 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, Mars'ın Koç burcundaki konumu bugün seni biraz içine kapanık yapabilir. Ancak bu durum maddi konulardaki içgüdülerini keskinleştirecek. Beklenmedik bir gelir fırsatı aklına gelebilir veya uzun zamandır kafanda var olan bir yatırım fikrini hayata geçirmek için bugün harekete geçebilirsin.

Geleceğini planlamak için mükemmel bir zamandan geçiyorsun. Aynı zamanda, somut adımlar atarak başarıya ulaşabileceğin şanslı bir dönemdesin. Ancak anlık harcamalar konusunda dikkatli olmalısın. Zira heyecanla bazı abartılı kararlar verebilir, geçici heveslerin uzun süreli pişmanlıklara yol açabilirsin. Bu yüzden içgüdülerin kadar rasyonel verilere de güvenmeyi unutma.

Aşk hayatında ise, geçmişte söylemeyi tercih etmediğin şeyleri açığa çıkarma arzunun yüksek olduğunu hissedebilirsin. Bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetirsen, ilişkindeki tıkanıklıkları temizleyebilirsin. Ama eğer bekarsan, kalbini açmadan önce karşındaki kişinin niyetlerini dikkatlice değerlendirmeyi unutmamalısın. Bu, hem kendini korumanı sağlar, hem de daha sağlıklı ilişkiler kurmanın yolunu açar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…