17 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yaşanan olaylar tabir yerindeyse gözünün açılmasına neden olacak. Özellikle finansal konularda bugünden itibaren çok daha garantici ve kararlı olacaksın. Belki maddi beklentinin seni yeterince tahmin edemediği için tamamen farklı bir yol izlemeyi bile düşünebilirsin. Bu durumda, kontrolü biraz gevşetmek ve olayların kendi akışında ilerlemesine izin vermek, seni daha huzurlu bir ruh haliyle buluşturabilir.

Belki de bu noktada yatırımlar konusuna odaklanabilirsin. Tabii sabırlı olman ve acele kararlar almaktan kaçınman önemli olacaktır. Unutma, hızlı kararlar bazen yanıltıcı olabilir ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Aşk hayatında ise, derinlerde sakladığın duyguların yüzeye çıkacağı bir döneme giriyorsun. Artık sevdiğin kişiye söylemekten çekindiğin, içinde biriktirdiğin duyguların ağırlığı, seni yavaşlatıp durdurabilir. Bu durumda, biraz uzaklaşmak ve kendine zaman ayırmak en iyi çözüm olabilir. Hafta sonuna girerken, belki de kısa bir yürüyüşe çıkabilir, ya da sakin bir kafede tek başına bir kahve molası verebilirsin. Böylece kendi iç sesinle baş başa kalarak ne istediğini bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…