11 Mayıs Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün seni eğitimle ilgili düşüncelerinle baş başa bırakacağız. Karmakarışık ve geniş kapsamlı fikirlerin yerine, daha somut ve elle tutulur adımlara yönelmenin zamanı geldi. Belki de bir süredir kafanı kurcalayan bir konu hakkında karar vermek ya da yeni bir eğitim yoluna adım atmak üzeresin.

Tam da bu noktada açıkça söylemeliyiz ki bugün yapacağın seçim, ileride hayatının yönünü belirleyecek ciddi bir etkiye sahip olabilir. Yani, bu kararı verirken biraz daha dikkatli ve düşünceli olmanı öneririz. Eğitim hayatını yurt dışında planlamayı düşünüyorsan, bugün harekete geçmeli ve en azından başvurularını yapmaya başlamalısın.

Aşk hayatında ise yeni bir dönem başlıyor. İlişkinde güvenin temellerini adeta yeniden atıyorsun. Partnerinle birlikte birlikte sessiz kalabilmek kadar, birlikte kahkahalar atabilmek için de baş başa daha fazla vakit geçirmeyi düşünmelisin. Ne dersin belki baş başa bir pazar kahvaltısı, doğa yürüyüşü ya da sanat etkinliği ile ilgi alanlarınızı paylaşabilirsiniz. Sahi, onunla en çok ne zaman mutlusun? İşte bu anları bulmalı, aşka sıkıca sarılmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…