15 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün finansal konularda alacağın kararlar üzerine konuşmak istiyoruz. Zira, Merkür'ün burcuna geçiş yapmasıyla birlikte zihinsel yoğunluğun artacak. Bu durum, finansal kararlarını etkileyebilir ve beklenmedik masraflarının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, bugün para konularında ekstra dikkatli olmanda fayda var.

Öte yandan söz konusu maddiyat olduğunda güvende hissettiğin şeylere sıkı sıkıya tutunmayı seviyorsun. Fakat bugün konfor alanının dışına çıkmak zorunda kalabilirsin. Yatırımlarının, kariyer hedeflerinin ve kazancının yön değiştirmesi söz konusu olabilir, dikkatli ol!

Aşk hayatında ise bugün sözlerinin tonu, içeriğinden daha önemli olacak. En basit bir cümle bile partnerini kırabilir. Tam da bu noktada artık birlikte olduğun kişiyle duygusal sınırlarını belirlemen gerekebilir. Tabii eğer bekarsan, sınırlarını baştan çizdiğin bir aşka adım atman en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…