Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bu hafta günlük alışkanlıklarının bedenine nasıl yansıdığını daha açık fark edebilirsin. Hızlı yemek, düzensiz öğünler ya da gün içinde yeterince dinlenmemek seni rahatsız ediyorsa rutinin üzerinde küçük değişiklikler yapmalısın. Yemeklerini daha yavaş yemek ve sana iyi gelen beslenme düzenini korumak rahatlamana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…