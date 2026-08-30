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Başak Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bu hafta görünürlüğün yüksek. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni derin bağlar alanını destekliyor, yani aranızdaki güven bu hafta somut bir davranışla pekişebilir. İlişkin varsa, salı günü büyük bir konuşma yapmana gerek yok; yerine getirilen küçük bir söz ya da hatırlanan bir ayrıntı fazlasıyla anlamlı olabilir. Sevildiğini çoğu zaman bu küçük ama düşünülmüş davranışlardan anlayabilirsin.

Bekarsan, cumartesi akşamı sosyal bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Ancak kendini fazla eleştirmen ya da kusur araman seni geri çekebilir. Her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmadan o anın içinde kalman daha doğal bir yakınlık kurmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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