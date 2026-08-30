Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bu hafta görünürlüğün yüksek. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni derin bağlar alanını destekliyor, yani aranızdaki güven bu hafta somut bir davranışla pekişebilir. İlişkin varsa, salı günü büyük bir konuşma yapmana gerek yok; yerine getirilen küçük bir söz ya da hatırlanan bir ayrıntı fazlasıyla anlamlı olabilir. Sevildiğini çoğu zaman bu küçük ama düşünülmüş davranışlardan anlayabilirsin.

Bekarsan, cumartesi akşamı sosyal bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Ancak kendini fazla eleştirmen ya da kusur araman seni geri çekebilir. Her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmadan o anın içinde kalman daha doğal bir yakınlık kurmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…