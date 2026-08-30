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Başak Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bu hafta gücün yerinde. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni perde arkasında yürüttüğün konularla ortak kaynaklarını birbirine bağlıyor; kimseye anlatmadan ilerlettiğin finansal bir mesele salı günü daha düzenli bir hâle gelebilir. Cuma sabahı Son Dördün kariyer alanında gerçekleşiyor, yani bir işi sürdürüp sürdürmeyeceğine dair karar anı geliyor. Bu kararı ertelememelisin, çünkü belirsizlik seni yaptığın işten daha çok yorabilir.

Maddi olarak salı günü bir borç, maddi destek ya da ortak bir ödeme meselesi belirli kurallara bağlanabilir. Üzerinde anlaştığınız şartları mümkünse yazılı hâle getirmelisin.

Aşk hayatında hafta boyunca sözlerin güçlü. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, salı günü aranızdaki güven somut bir davranışla pekişiyor. Bekar bir Başak burcu isen, cumartesi akşamı sosyal bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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