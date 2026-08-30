Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?
İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları
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