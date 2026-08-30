Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bu hafta gücün yerinde. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni perde arkasında yürüttüğün konularla ortak kaynaklarını birbirine bağlıyor; kimseye anlatmadan ilerlettiğin finansal bir mesele salı günü daha düzenli bir hâle gelebilir. Cuma sabahı Son Dördün kariyer alanında gerçekleşiyor, yani bir işi sürdürüp sürdürmeyeceğine dair karar anı geliyor. Bu kararı ertelememelisin, çünkü belirsizlik seni yaptığın işten daha çok yorabilir.

Maddi olarak salı günü bir borç, maddi destek ya da ortak bir ödeme meselesi belirli kurallara bağlanabilir. Üzerinde anlaştığınız şartları mümkünse yazılı hâle getirmelisin.

Aşk hayatında hafta boyunca sözlerin güçlü. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, salı günü aranızdaki güven somut bir davranışla pekişiyor. Bekar bir Başak burcu isen, cumartesi akşamı sosyal bir ortamda biri dikkatini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…