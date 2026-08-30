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Başak Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni arka planda yürüyen finansal bir konuyu daha düzenli bir hâle getirebilir; bir borç, maddi destek ya da ortak bir ödeme meselesi salı günü belirli kurallara bağlanabilir. Güneş burcunda ilerlediği için bu hafta rakamları konuşurken ne istediğini daha açık ifade edebilirsin. Cuma günkü Son Dördün ise kariyerinle bağlantılı bir konuda karar vermeni isteyebilir. Üzerinde anlaştığınız şartları mümkünse yazılı hâle getirmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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