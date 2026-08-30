Sevgili Başak, 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni arka planda yürüyen finansal bir konuyu daha düzenli bir hâle getirebilir; bir borç, maddi destek ya da ortak bir ödeme meselesi salı günü belirli kurallara bağlanabilir. Güneş burcunda ilerlediği için bu hafta rakamları konuşurken ne istediğini daha açık ifade edebilirsin. Cuma günkü Son Dördün ise kariyerinle bağlantılı bir konuda karar vermeni isteyebilir. Üzerinde anlaştığınız şartları mümkünse yazılı hâle getirmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…