29 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünün enerjisi adeta senden ilham alıyor. İş hayatındaki başarıların sırrı olan, detaylara olan hakimiyetin ve mükemmeliyetçiliğin kariyerinde ışıl ışıl patlamanı sağlıyor. Bu noktada haftanın artan yoğunluğu, işlerin çokluğu belki başını döndürebilir ama senin içindeki motivasyon o kadar yüksek ki, bu durum seni yıldırmaktan çok uzak.

Hatta bu yoğunluk, seni daha da hırslanmış bir şekilde yeni bir sistem kurmaya ya da var olanı dönüştürmeye itebilir. Bugün, ilerlemek için ideal bir gün olduğunu hissedersen sakın durma. Uzun zamandır hayalini kurduğun o işi kurmaya, o projeyi hayata geçirmeye ya da iş değişikliği için başvurulara hemen başla.

Aşk hayatında ise bugün, duygularınla mantığın arasında bir köprü kurmaya çalışıyorsun. Ne çok duygusal ne de çok mesafeli olmayı tercih ediyorsun. Bu dengeli duruşun, aşk hayatını rayına oturtacak gibi görünüyor. Belki de farkında olmadığın biri, seni düşündüğünden daha çok önemsiyor ve bu kişi, hayatında beklenmedik bir dönüşüm yaratmaya hazırlanıyor. Hadi sen de aklın ve kalbin ile aşka atılmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…