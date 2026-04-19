Sevgili Başak, bu hafta ortasında Venüs ve Uranüs kavuşumunun hemen ardından her şeyi kontrol etme isteğini bırakıp daha sezgisel hareket edeceğin yeni bir düzen kurabilirsin. Aklından ziyade kalbinin sesini dinleyerek attığın her adım kariyerinde kârlı sonuçlar çıkarmanı sağlayacak. İş yerindeki mevcut yapıyı modern yöntemlerle güncelleyerek kendi sistemini kurmaya da hazır olmalısın. Ama analizlere boğulmak yerine sürecin getirdiği sürprizlere açık olmayı seçmelisin!

Zira, Güneş geçişiyle beraber ufkunu genişleten fikirlerini artık sadece düşüncede bırakmıyor. Fikirlerini somut birer başarı hikayesine dönüştürüyorsun artık. İş hayatında uzak mesafelerle veya büyük çaplı projelerle ilgili yaşadığın heyecan ile bilgi birikimini birleştirdiğinde hayatın sürprizlerine kavuşabilirsin. Bu arada eğer bir eğitim veya sertifika programı düşünüyorsan, bu hamle kariyerinde ömür boyu taşıyacağın bir prestij haline gelecektir. Kısacası bugün sezgilerine kulak ver, belirsizlikten sonuç çıkarmanı sağlayacaklar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…