20 Nisan - 26 Nisan Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Nisan - 26 Nisan haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta hassasiyetlerinin yükselmesiyle beraber bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşı daha açık hale geldiğini hissedebilirsin. Vücudunda genel bir yorgunluk hissi uyandığında işlerine ara verip bedensel direncini artıracak önlemler almalısın. Sürekli plan yapma ve analiz etme çabası zihnini yorarken bu durum fiziksel çöküşe zemin hazırlayabilir. Vitamin desteği ve düzenli beslenme bu haftanın anahtar kelimeleri olmalı.

Hafta ortası ise Venüs ve Uranüs kavuşumuyla beraber cilt ve alerji hassasiyetlerin tetiklenebilir. Daha önce denemediğin takviyeleri veya besinleri kullanırken dikkatli olmalı ve vücudunun tepkilerini iyi gözlemlemelisin. Bedenini dinlendirmek için sessiz ve karanlık ortamlarda vakit geçirmek ise sinir sistemini regüle edecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

