Sevgili Başak, bu hafta hassasiyetlerinin yükselmesiyle beraber bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşı daha açık hale geldiğini hissedebilirsin. Vücudunda genel bir yorgunluk hissi uyandığında işlerine ara verip bedensel direncini artıracak önlemler almalısın. Sürekli plan yapma ve analiz etme çabası zihnini yorarken bu durum fiziksel çöküşe zemin hazırlayabilir. Vitamin desteği ve düzenli beslenme bu haftanın anahtar kelimeleri olmalı.

Hafta ortası ise Venüs ve Uranüs kavuşumuyla beraber cilt ve alerji hassasiyetlerin tetiklenebilir. Daha önce denemediğin takviyeleri veya besinleri kullanırken dikkatli olmalı ve vücudunun tepkilerini iyi gözlemlemelisin. Bedenini dinlendirmek için sessiz ve karanlık ortamlarda vakit geçirmek ise sinir sistemini regüle edecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…