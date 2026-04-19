Sevgili Başak, bu haftanın ortasında Venüs ve Uranüs kavuşumunun etkisiyle her şeyi kontrol etme isteğini bırakıp daha sezgisel hareket edeceğin yeni bir düzen inşa ediyorsun. Aklından ziyade kalbinin sesini dinleyerek attığın her adım kariyerinde belirsizlik gibi görünen durumlardan kârlı sonuçlar çıkarmanı sağlayacak. İş yerindeki mevcut yapıyı modern yöntemlerle güncelleyerek kendi sistemini kuruyorsun.

Öte yandan Güneş geçişiyle de ufkunu genişleten fikirlerini artık sadece düşüncede bırakmıyor onları somut birer başarı hikayesine dönüştürüyorsun. İş hayatında uzak mesafelerle veya büyük çaplı projelerle ilgili yaşadığın heyecan ile bilgi birikimini birleştirdiğinde hayatın sürprizlerine kavuşabilirsin. Eğer bir eğitim veya sertifika programı düşünüyorsan bu hamle kariyerinde ömür boyu taşıyacağın bir prestij haline gelecektir. Yani, şimdi harekete geçmelisin!

Peki ya aşk? Romantizme hazır mısın? Uranüs hareketiyle beraber aşk hayatında mantık ve duygu çatışması yaşarken romantik ama çözülmesi zor ilişkiler gündeme gelebilir... İlişkisi olan bir Başak isen partnerinle arandaki tüm zihinsel mesafeleri kaldırarak daha derin bir anlam üzerine ilişki kurabilirsin. Galiba artık aşkı mantığınla susturamayacaksın. Tabii bekar bir Başak burcu isen romantik ama çözülmesi güç birinin gizemi savunma kalkanlarını bir anda indirmeni sağlayabilir. Kalbini ona açmaya hazırsın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…