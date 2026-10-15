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Başak Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ellerinin ve cildinin hassas olduğu bir gün; sık el yıkamak, sert sabun ve kuru hava cildinde kuruluk ve kaşıntı yaratabilir. Nemlendirici kullanmak ve pamuklu kumaşları tercih etmek rahatlatır. Sekizinci evdeki Satürn'e on ikinci evinden Mars'ın verdiği öğle üçgeni dinlenmeni ihmal etmemen gerektiğini söylüyor, sessiz bir yorgunluk birikmiş olabilir. Ay'ın Oğlak'a geçişi beşinci evinde hareketli bir akşam isteği doğurabilir, ama gece Neptün karesi uykunu bölebilir. Yatmadan önce sıcak bir duş ve sakin müzik uykuya geçişi kolaylaştırır. Sabaha doğru ileri harekete geçen Plüton eski bir alışkanlığı bırakmak için motivasyon veriyor, bugün küçük bir adım at. Bol su iç. Ellerini kremlemeyi akşam rutinine ekle. Bol meyve yemek bağışıklığına da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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