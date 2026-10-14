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Başak Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün içinde sessiz bir dinlenme ihtiyacı doğuyor; on ikinci evindeki Jüpiter bu ihtiyacı büyütürken Güneş ve Jüpiter arasındaki sekstil onu karşılaman için sana uygun bir pencere açıyor. Ekran başında geçen uzun saatler gözlerinde kuruluk ve ense çevresinde sertlik yaratabilir; yirmi dakikada bir uzağa bakıp gözlerini kırpmak rahatlatır. Ay'ın dördüncü evden geçişi akşam evde yalnız kalmak, sakin müzik dinlemek ya da hafif bir esneme yapmak için güzel bir zemin hazırlıyor. İkinci evdeki Güneş beslenme düzenine dikkat etmeni, öğünleri atlamamanı söylüyor. Yatmadan önce telefonu uzağa bırakmak uykunu derinleştirir. Gün içinde on dakikalık bir yürüyüş hem ense gerginliğini azaltır hem de zihnini toparlar. Akşam ılık bir süt içmek uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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