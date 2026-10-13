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Başak Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, arka plandaki kaygı bugün bağırsak ve sindirim sisteminde hassasiyet olarak kendini gösterebilir; Jüpiter'in on ikinci evden Ay'la yaptığı kare şişkinlik ya da fazla yeme isteği getirebilir. Yavaş yemek ve lifli gıdalar rahatlatır. Ay'ın üçüncü evden geçişi yazışma ve telefon trafiğinden gelen sinir gerginliğini baş ağrısına çevirebilir, kısa ekran molaları iyi gelir. Venüs retrosu hormonal bir dengesizlik ya da duygusal iniş çıkış hissettirebilir. Ağır bir antrenman yerine hafif germe hareketleri yap. Akşam karın bölgene ılık bir kompres koymak krampı yatıştırır. Bol su ve bitki çayı da bağırsaklarını rahatlatır. Probiyotik içeren yoğurt ya da kefir bağırsak florana destek olur. Öğünleri düzenli saatlerde yemek de sindirimi rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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