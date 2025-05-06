7 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için gökyüzü enerjilerle dolu olacak ve fark yaratmanı sağlayacak. Öyle ki, bu enerjiyi kullanarak, hayatında yeni bir sayfa açabilir ve kendini yeniden keşfedebilirsin. Aşk hayatına gelecek olursak, Merkür ve Chiron'un kozmik birleşimi, daha önce dile getiremediğin ve içinde bir yerlerde sakladığın duygularına bir mikrofon uzatıyor. Bu birleşim, aşk hayatında belki de hiç cesaret edemediğin ya da korktuğun için içinde sakladığın duygularını ifade etme şansı veriyor.

Ailenle partnerinin arasında sıkışıp kaldığın, anlaşılmadığını hissettiğin ve bu yüzden kendini kötü hissettiğin anılarını külleri artık dağılıyor. Geçmişin gölgesi üzerinden kalkıyor ve senin için yeni bir dönem başlıyor.

Aşka dair tüm yaralarının iyileşmesi için kendine bir şans ver. Belki de eski bir deyim olan 'çivi çiviyi söker' tam da senin için geçerli olabilir. Yani, belki de yeni bir aşka adım atmanın tam zamanıdır. İşte bu noktada sosyal yaşamına renk kat, yeni insanlarla tanış. Hayatın tadını çıkar ve flörtleşmeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…